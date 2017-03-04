街頭流浪整天餓 女童靠台灣愛心有了家

洛琪從小在印度加爾各答街頭生活、成長，想起小時候「從沒有一天是快樂的，每天都為了沒食物吃、沒衣服穿煩惱」，直到8歲接受台灣世界展望會資助，才離開街頭來到兒童之家。

她開始接受基礎教育並學習縫紉、美容療法等訓練，今年23歲的她，已擁有屬於自己的家和工作室，靠著自製衣服、從事美療及為社區其他貧童補習為生，「若沒有展望會，我可能一輩子都會待在街上，過著無家可歸的生活。」

知名插畫家馬克、Cherng與Duncan等人，今年2月底前往印度，看見開發中國家兒童所面臨更嚴峻的童婚、童工、女童權利等暴力問題，看見「改變」的迫切需要，也看見孩子們在台灣愛心挹注下，遠離受暴、活出自信。

除了探訪洛琪，Cherng也探訪了家住蘭契貧民窟中的12歲女孩莎克琪，她從小跟著父母拾荒賺錢，還因此輟學兩年，經展望會宣導改變她父母觀念，如今她與弟妹都已規律上學，她更夢想未來能成為醫生，幫助病苦無依的人。

Cherng與她坐在巷弄狹小、髒亂的社區裡，以可愛的馬來貘玩偶拉近距離，並透過畫畫交流，Cherng說「貧民窟的孩子年紀小，看到我們都好開心；可能因為有了目標，他們流露出的自信與快樂神情令我難忘。」

台灣世界展望會陳純敬會長指出，53年來展望會在國內外投入兒童保護工作，從孩子基礎的教育、健康關顧，到改善社區、家庭觀念，更與政府攜手投入「113保護專線」、高風險家庭關懷與寄養家庭等工作，今年也參加「終止兒童受暴 你我挺身做到」全球行動，強化兒少保護工作。

面對暴力的傷害，兒童的求救與心聲，往往難以被外界聽見，台灣世界展望會盼全台民眾一同為脆弱角落中的孩子發聲，透過參與公益電影座談會、音樂分享會，義購公益認同悠遊卡、插畫家聯名上衣，或是拍照上傳、連署、捐款、分享訊息等方式響應，為更多國內外兒童免於暴力、不再恐懼，即刻挺身行動。

活動內容與捐款、義購，可至台灣世界展望會官網（www.worldvision.org.tw）查詢。1060304

(中央社)