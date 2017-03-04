酷企鵝郊遊機 長榮帶你出國耍酷趣

酷企鵝郊遊機提供專屬用品及餐點。(范揚光攝)

酷企鵝熱情地熊抱登機旅客。(范揚光攝)

桃機特地為酷企鵝郊遊機舉行灑水儀式。(范揚光攝)

長榮航空首架以酷企鵝為主題的彩繪機上午正式亮相，並擔任首航桃園福岡航線任務；為了帶給登機旅客驚喜，造型討喜的酷企鵝特地現身與大家合影留念，一時之間候機室充滿了大小粉絲的歡笑聲。

長榮航空表示，酷企鵝是日本三麗鷗家族的人氣成員之一，調皮搗蛋又帶點任性固執的特質廣受粉絲喜愛。此架酷企鵝彩繪機被命名為「郊遊機」，充分展現酷企鵝說走就走的玩酷個性，輕鬆歡樂的圖案讓旅客直呼「好可愛！」。

長榮航空目前規畫每日飛航台北-首爾及台北-福岡航線；除了吸睛的機身彩繪，機上還提供酷企鵝抱枕、拖鞋、撲克牌、明信片及兒童餐點(需預訂)等30多項專屬用品，儼然成了粉絲必搭的「朝聖班機」。

(中時)