傅瑩：2017大陸軍費預算增幅7％

我要評比

大陸十二屆全國人大五次會議於今上午11時於人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，大會發言人傅瑩就大會議程和人大工作相關的問題回答中外記者的提問；面對媒體問到大陸今年軍費增幅，傅瑩透露2017年國防預算增幅在7%左右，占GDP約1.3%。

媒體詢問，軍力增長讓很多國家感到緊張，今年中國軍費有多大增長？與川普大幅增加軍費是否有關？傅瑩回應，2017年國防預算增幅在7%左右。2016年大陸國防預算為9543.54億元。

(旺報)