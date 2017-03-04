聞雞色變 苑港浮動碼頭發現2死雞遭棄置送檢

海巡署岸巡三二大隊發現苑港漁港港區內有2隻死雞，海巡不敢大意，封鎖現場並通知苗栗縣動物保護防疫所人員前來處理。(江詩筑翻攝)

海巡人員發現死雞蹤影，通報動防所人員前來收集檢體。(江詩筑翻攝)

海巡署三二岸巡大隊於3日中午在苑裡鎮苑港漁港港區的浮動碼頭附近發現2隻死亡雞隻，如今禽流感疫情尚未緩解，當前防疫視同作戰，苑裡安檢所小組長士官長黃國書回報後，岸巡大隊派遣機動人員穿著防護裝備封鎖現場，並聯繫動物防疫所人員前往協處，由苗栗縣動物保護防疫所保護收容課人員撈取帶回冰存，經海巡人員再次巡查港區後未發現其他死亡雞隻。

苗栗縣動物保護防疫所指出，該港區半徑1.5公里內並無養雞場，且死亡雞隻已腐爛生蛆，顯已死亡多時，不排除是民眾隨意丟棄，已針對死雞進行採集檢體送回農委會進行檢疫。

岸巡三二大隊呼籲，民眾如於港區、岸際發現不明死亡雞隻時，請勿靠近，並立即撥打海巡署118報案電話，將派員前往處理。

(中時)