奧斯卡出包會計師衰爆 收死亡威脅

布萊恩庫利南與瑪莎路茲近來收到死亡威脅。（圖／達志影像）

今年奧斯卡頒獎典禮在頒發最佳影片時出大包，會計師布萊恩庫利南（Brian Cullinan）與瑪莎路茲（Martha Ruiz）要負最大責任。且兩人也被奧斯卡開除資格，但兩人還是能保有會計事務所工作，不過現在傳出兩人收到死亡威脅，許多私人資料都遭公開。

布萊恩庫利南在奧斯卡當晚被爆忙著和明星自拍，搞混信封，在最佳影片獎項的信封拿成女主角艾瑪史東的，導致《樂來越愛你》發生領獎烏龍。事後他被奧斯卡除名，未來都不能再替奧斯卡工作。

但布萊恩庫利南與瑪莎路茲在原有的事務所工作依舊，儘管事情已告一段落，但現在兩人卻收到死亡威脅，住家地址與家人照片都被公開，相當倒楣；為了兩人安全，事務所還替兩人聘請貼身保鑣，但普遍網友皆認為，儘管兩人在奧斯卡出錯，但收死亡威脅也太超過。

(中時電子報)