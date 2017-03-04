大叔愛面膜 行竊被逮還辯稱夢遊
做夢也要偷面膜，究竟是什麼歪理？台中市45歲陳姓男子，日前深夜在龍井區新興路某家屈臣氏內竊取2盒面膜，經警方積極循線追查，兩天後在陳男住處大門發現醉得不醒人事的他，並在他機車行李箱找到失竊面膜，待他下午醒來竟向警辯稱因吃安眠藥不知道自己在做什麼。
陳姓男子上月底某日約11時19分，騎重機到龍井區新興路屈臣氏，即在店外商品架徘徊，精挑細選，最後挑了2盒女姓面膜逕自離開。經警方調閱監視器，鎖定陳男涉嫌重大，承辦的烏日犁份派出所員警調閱沿線監視器，最後循線發現他倒在順和街住處大門口。經由人臉辨識及監視器畫面比對，確定就是陳嫌，即將其扛上車帶返派出所。
陳嫌在烏日分局犁份派出所由早上7時睡到下午3時才悠悠轉醒，而陳嫌胞弟也陪同警方在陳嫌重機行李箱內翻出贓物面膜2盒，陳男則說是自己要用的，他還辯稱自己吃了安眠藥夢遊，不曉得是偷了面膜回家，警方則在訊後將他依竊盜罪將他移送台中地檢偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。