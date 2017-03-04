大叔愛面膜 行竊被逮還辯稱夢遊

做夢也要偷面膜，究竟是什麼歪理？台中市45歲陳姓男子，日前深夜在龍井區新興路某家屈臣氏內竊取2盒面膜，經警方積極循線追查，兩天後在陳男住處大門發現醉得不醒人事的他，並在他機車行李箱找到失竊面膜，待他下午醒來竟向警辯稱因吃安眠藥不知道自己在做什麼。

陳姓男子上月底某日約11時19分，騎重機到龍井區新興路屈臣氏，即在店外商品架徘徊，精挑細選，最後挑了2盒女姓面膜逕自離開。經警方調閱監視器，鎖定陳男涉嫌重大，承辦的烏日犁份派出所員警調閱沿線監視器，最後循線發現他倒在順和街住處大門口。經由人臉辨識及監視器畫面比對，確定就是陳嫌，即將其扛上車帶返派出所。

陳嫌在烏日分局犁份派出所由早上7時睡到下午3時才悠悠轉醒，而陳嫌胞弟也陪同警方在陳嫌重機行李箱內翻出贓物面膜2盒，陳男則說是自己要用的，他還辯稱自己吃了安眠藥夢遊，不曉得是偷了面膜回家，警方則在訊後將他依竊盜罪將他移送台中地檢偵辦。

(中時)