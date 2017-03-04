巴西米納斯州證實 99人死於黃熱病
巴西米納斯吉拉斯州衛生廳今天公布有關州內黃熱病的最新流行病報告，證實99人死於黃熱病，其中87.8%的死者是平均年齡45歲的男性。另外82宗死亡案例繼續在調查中。
據報告，米納斯吉拉斯（Minas Gerais）共記錄1063宗通報病例，其中57宗被排除，260宗獲證實。
目前爆發的黃熱病疫情是1980年以來最嚴重。在此之前，最嚴重的疫情是在2000年，造成40人死亡。
米納斯吉拉斯州有46個城市證實受黃熱病毒感染，另外88個城市有疑似病例。州府好景市（Belo Horizonte）尚未有人類感染通報案例，但對死亡的猴子進行化驗分析，呈陽性結果。
黃熱病是由黃病毒科病毒引起，在南美洲、中美洲和非洲某些國家發生，在農村和叢林地區由病媒蚊Haemagogus傳播；城市地區則由同樣傳染登革熱、茲卡和屈公熱的病媒蚊埃及斑蚊傳播。
衛生部指出，1942年以來，巴西城市地區就未再發生過黃熱病傳染病例。
對抗黃熱病的主要措施是接種疫苗。米納斯衛生廳今年已分發576萬劑黃熱病疫苗到各城鎮，包括原住民和黑人社區。1060304
(中央社)
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