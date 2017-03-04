劉若英哄兒空隙寫作 奪特優劇本獎
藝人劉若英以劇本「易副官」昨晚奪特優劇本獎，深夜在社群網站微博表示，「我一直想繼續創作」，感謝夥伴、編劇何昕明，「我們都是在哄孩子的空隙中求文字的生存」。
由文化部影視及流行音樂產業局主辦、財團法人國家電影中心承辦的優良電影劇本獎頒獎典禮昨晚在台北登場，劉若英以劇本「易副官」獲特優劇本獎。
得獎後，劉若英就在微博分享喜訊，貼出與何昕明拿獎座開心合照，稍晚又在微博發表得獎感言。
劉若英說，「我愛看電影，我愛演戲，我喜歡聽故事，也喜歡說故事。我尊重文字，更欣賞有畫面的文字。我一直想繼續創作，用不同的形式。對於不學無術的我，不容易，對於一個家庭主婦更不容易，但是，我還是選擇了這條難走的路。」
她表示，謝謝一直叫她不要放棄及陪伴她的大家，常對身邊的人說「麻煩未來兩個小時不要跟我說話」，真是謝謝大家，也對各種邀約無法去同歡感到抱歉。「因為我必須爭取更多獨處的時間給混亂的腦子」。
劉若英坦言「會不會真的從文字變成影像，我不知道。但是我們起碼還在努力。」並感謝何昕明，沒有他這些不可能，笑稱「我們都是在哄孩子的空隙中求文字的生存。」劇本還未真正完成，同志仍需努力。1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。