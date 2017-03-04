劉若英哄兒空隙寫作 奪特優劇本獎

藝人劉若英（左2）以劇本「易副官」3日晚間奪特優劇本獎，深夜在社群網站微博表示，「我一直想繼續創作」，感謝夥伴、編劇何昕明（左），「我們都是在哄孩子的空隙中求文字的生存」。（文化部提供）中央社記者王靖怡傳真 106年3月4日

藝人劉若英以劇本「易副官」昨晚奪特優劇本獎，深夜在社群網站微博表示，「我一直想繼續創作」，感謝夥伴、編劇何昕明，「我們都是在哄孩子的空隙中求文字的生存」。

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、財團法人國家電影中心承辦的優良電影劇本獎頒獎典禮昨晚在台北登場，劉若英以劇本「易副官」獲特優劇本獎。

得獎後，劉若英就在微博分享喜訊，貼出與何昕明拿獎座開心合照，稍晚又在微博發表得獎感言。

劉若英說，「我愛看電影，我愛演戲，我喜歡聽故事，也喜歡說故事。我尊重文字，更欣賞有畫面的文字。我一直想繼續創作，用不同的形式。對於不學無術的我，不容易，對於一個家庭主婦更不容易，但是，我還是選擇了這條難走的路。」

她表示，謝謝一直叫她不要放棄及陪伴她的大家，常對身邊的人說「麻煩未來兩個小時不要跟我說話」，真是謝謝大家，也對各種邀約無法去同歡感到抱歉。「因為我必須爭取更多獨處的時間給混亂的腦子」。

劉若英坦言「會不會真的從文字變成影像，我不知道。但是我們起碼還在努力。」並感謝何昕明，沒有他這些不可能，笑稱「我們都是在哄孩子的空隙中求文字的生存。」劇本還未真正完成，同志仍需努力。1060304

(中央社)