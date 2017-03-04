浙江衛視「中國新歌聲」3月22日在台試鏡

為促進兩岸民間交流，在兩岸受到歡迎的中國大陸浙江衛視「中國新歌聲」來台試鏡，「中國新歌聲」團對即將在3月22日（三）下午1點在中原大學（桃園市中壢區中北路200號）風雅頌藝文廳舉辦試鏡會。

本次活動協辦單位為「中原大學學士後數位音樂應用學位學程」，並歡迎對唱歌感興趣的朋友都可以報名！在報名資格上不限年齡，不限學校都可報名。

同時，通過試鏡的人，會在前幾集的海選節目中曝光，可以透過節目的播出，讓上億人的收視觀眾認識參賽人，海選如果能晉級就有機會和藝人導師合作演出。

據了解，「中國新歌聲」是中國大陸的一個音樂歌唱選秀電視節目，前身是2012年開播的「中國好聲音」，因版權問題，更改為現在的節目名稱。第1季於2016年7月15日起在中國浙江衛視開播。

(工商)