車隊偏鄉送暖 12年助56名孩子升學

在台灣有一支車隊在假期上山下海，不只尋幽探勝也找尋在偏鄉部落因家庭經濟，面臨失學困境的青少年，提供助學機會。12年前螢火蟲助學計畫在南投仁愛鄉找到第一名螢火蟲庭庭，現在全台灣共誕生56名螢火蟲。

在台灣有許多偏遠地區的孩子在國中畢業後，因為家庭及經濟因素，即便想繼續升學也困難重重。而這些孩子，有的還因為不符合政府補助資格，無法升學，而不得不提早進入職場或務農，支撐家中經濟。

「中華民國嚕啦啦休閒車隊」在偏鄉發現這些面臨失學困境的孩子，發起「螢火蟲助學計畫」，幫助想繼續升學而有困難的孩子從國中念到高中畢業，並安排「天使」一對一陪伴成長過程。

「螢火蟲助學計畫」默默地持續在偏鄉送暖，今年邁入13年，已經幫助台灣13個縣市22個鄉鎮和離島的56名偏鄉弱勢學子逐步完成學業。「造福別人，快樂自己」，中華民國嚕啦啦休閒車隊助學義行，獲得社會迴響，結合社會善心人士組成「中華民國螢火蟲助學計畫協會」，永續經營助學偏鄉學子的志業。

「螢火蟲助學計畫」剛開始由車隊成員自掏腰包籌經費，現在每年協會志工籌募資源，在年初舉辦一次義賣活動，將募得款項以平均一名孩子到高中畢業前所需的費用新台幣24萬元，來決定今年度要長期協助幾位孩子直到完成學業。

助學計畫召集人林夢萍回憶當年的起心動念指出，2005年12月19日，時任車隊長盧世雄希望車隊有長期的公益目標，她就想應針對「人」去做，而在車隊實地走訪觀察偏鄉孩子的狀況後，「我好像看到一隻隻小小的螢火蟲，在他飛不出的部落角落裡，努力發著光」，經過隊友們討論，「螢火蟲助學計畫」就這麼誕生了。

隔年3月，車隊發起了募款嘉年華，希望能以物資義賣，籌得助學款項24萬，而在車隊100多人加親友的支持下，第一年竟籌到了新台幣120萬元，原本要用24萬元幫助1名螢火蟲，最後誕生了6名螢火蟲。「是大家推著我們走」林夢萍說，這股愛的力量真是令人驚訝，但若不是大家的支持，計畫也不會持續走到今天。

嚕啦啦休閒車隊是由一群曾在救國團服務的朋友組成，每年固定6至7次聚集，深入全台尋幽探勝。自從有了「螢火蟲助學計畫」之後，每回出行前2個月，就會先聯絡在地學校，請他們推薦需要幫助的孩子。只要有心向學、品行良好、家境清寒、沒有接受其他單位助學金的國中生，都是嚕啦啦們想幫助的「螢火蟲」。

螢火蟲助學計畫今年邁入第13年，召集人林夢萍說，「我從來沒想過能做13年」。截至2015年底，計畫總計誕生51名螢火蟲，其中有10名已大專畢業，1名肄業，1名高中畢業，兩名高中肄業。而目前在學部分則有1名就讀研究所，12名就讀大專院校，15名就讀高中，9名就讀國中。2016年11月15日也誕生了第56號螢火蟲，是來自花蓮的小琦。

「有人被幫助，有人得到快樂」，林夢萍認為這是螢火蟲計畫一直能持續推動到現在的原因。螢火蟲計畫從來沒有定什麼目標，只是希望能幫助幾位孩子就幫助幾位，參與的志工都將這個任務視為「一種天命」，大家只希望能做對社會有益的事。螢火蟲計畫不僅保護微弱的光芒，更讓所有參與者獲得心靈上的寶藏。

螢火蟲助學計畫12年來幫助了56名偏鄉學子，讓這些螢火蟲不但飛出了部落，完成了學業，開始另一段人生旅程，甚至步入婚姻生活，創造了新家庭，還回來參與螢火蟲助學計畫，回饋造福更多偏鄉學子。嚕啦啦休閒車隊深入偏鄉尋幽探勝，在「螢火蟲助學計畫」更看見現台灣最美的風景「人和愛」。1060304

(中央社)