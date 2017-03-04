金正男案北韓男嫌喊冤 批大馬威脅認罪

金正男毒殺案中唯一遭逮的北韓人李正哲，昨天遭馬來西亞驅逐出境，他今天凌晨在北京召開記者會，除強調自己是冤枉外，同時控訴被大馬威脅認罪。

李正哲（Ri Jong Chol，譯音）今天凌晨抵達北京，並於凌晨3時在北韓駐北京大使館前召開記者會。

大馬媒體「中國報」報導，李正哲強調曾被大馬警方以妻小生命威脅，還偽造證據，欲強迫他簽下虛假認罪資料。由於他始終拒絕認罪，終於獲釋並被驅逐出境。

報導說，李正哲數度喊冤，指控大馬警方沒有任何證據就將他逮捕。

李正哲因拘留期滿，沒有足夠起訴證據而獲釋，大馬警方隨即轉交移民局將他驅逐出境。李正哲昨天搭乘吉隆坡飛北京的MH360馬航班機，預計今天中午轉搭高麗航空從北京飛往平壤。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男13日在吉隆坡第2國際機場遇害，大馬警方仍積極追緝其他在逃嫌疑人。1060304

(中央社)