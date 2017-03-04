女星公開出櫃後懷孕 才驚覺自己是「女人」

林辰唏行事相當低調，連未婚生子都是自己對外宣布。(圖/本報系資料照)

演員林辰唏拍攝「彎道情人」機車廣告走紅，接著更參與電影《翻滾吧！阿信》、五月天《突然好想你》、《後來的我們》MV演出，雖然前年曾公開坦承雙性戀身分，不過已升格人母的她表示，一直到懷上孩子才意識到「自己是個女人」。

根據《蘋果日報》報導，林辰唏與交往6年的導演男友林立書未婚生子，對此她坦承純屬意外，甚至還跟朋友開玩笑表示，懷疑是被渴望有家庭和小孩的男友所「設計」，不過由於身邊多是同志朋友，因此沒有「前輩」可以詢問，而多數友人雖覺得生孩子很酷，但畢竟落差太大，基本上聞訊早已嚇壞，不過他也自曝初期根本不知道自己懷孕，甚至連到醫師診斷後跟她道喜時，還難以置信的回「怎麼可能你確定」?

林辰唏坦言以前很怕小孩，不過當自己有小孩後，則是對小孩相當有耐心和愛心，至於家中長輩是否會催婚?她表示跟男友暫時都沒那打算，未來如果結婚只是要讓小孩有保障，至於與男友的關係不會被結婚證書綁死，畢竟感情淡了會離開就會離開，言下之意對感情不會過於強求。

(中時電子報)