醉女客搶運將方向盤 撞毀路邊8車
新北市53歲黃姓駕駛今天早上6時30分許，載了喝醉的34歲蕭姓女乘客返家，行經淡水區中正路時，蕭女吵著要玩方向盤，導致車輛失控，撞飛路邊共7台機車、1輛廂型車，駕駛見狀竟駛離現場，警方獲報後循線逮人，對駕駛開出肇事逃逸罰單，罰1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。
警方接獲民眾報案後，不到10分鐘就逮到黃姓駕駛，但黃男辯稱因乘客吵著返家，才會趕緊駛離，絕非肇事逃逸。
警方調查，蕭姓女乘客今天凌晨從淡水好樂迪攔車返家，坐在計程車後座的她吵著要操控方向盤，導致車輛失控。
警方表示，全案無人受傷，依據道路交通管理處罰條例第62項第一款，對黃姓駕駛開出肇事逃逸罰單，處1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。
(中時)
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