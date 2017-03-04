港都盃田徑賽》張竹接班人 新北光榮國中挖掘好苗子

新北市三重區光榮國中女子標槍選手徐若家在港都盃田徑賽拿下國女組冠軍。(黃婉婷教練提供)

新北市三重區光榮國中可說是國內基層的重點運動發展學校，籃球、網球、田徑等多種運動賽事都培育出不少好選手，田徑方面更出現了全國女子標槍紀錄保持人張竹，如今又在港都盃田徑賽出現了新接班人徐若家，只練習8個月就擲出44公尺91的成績，輕鬆拿下國女組冠軍。

目前才就讀國一的徐若家，小學是壘球選手，擁有很好的臂力，畢業後透過壘球教練的介紹來到光榮國中，投入老教頭劉富福麾下接受黃婉婷教練的指導，從完全沒有接觸，然後到學習、正規訓練，半年時間內就逐漸展露才華，日前的新北市中等學校運動會擲出38公尺，不到兩周時間就突破40公尺大關，來到44.91公尺，進步幅度令人驚訝。

徐若家靦腆表示，原本是希望能繼續往壘球這條路發展，但在國小教練的開導下踏入田徑這個領域，沒想到愈來愈有興趣，加上父母親的支持，以及張竹學姊的例子在，因此有信心可以走出一條屬於自己的標槍之路。

看到徒孫輩擲出好成績的劉富福開心說，若家的條件不輸張竹，第二次就擲出40.18公尺，第五次拉長助跑距離後一舉擲出44.91公尺，雖然與大會紀錄仍有段差距，但可以看出來她的潛力，假以時日必成大器。

徐若家突然竄起，後來居上擊敗彰化鹿港國中王俞秋43.72公尺，為光榮國中拿下本屆賽事第一面金牌。

(中時電子報)