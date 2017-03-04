港都盃田徑賽》張竹接班人 新北光榮國中挖掘好苗子
新北市三重區光榮國中可說是國內基層的重點運動發展學校，籃球、網球、田徑等多種運動賽事都培育出不少好選手，田徑方面更出現了全國女子標槍紀錄保持人張竹，如今又在港都盃田徑賽出現了新接班人徐若家，只練習8個月就擲出44公尺91的成績，輕鬆拿下國女組冠軍。
目前才就讀國一的徐若家，小學是壘球選手，擁有很好的臂力，畢業後透過壘球教練的介紹來到光榮國中，投入老教頭劉富福麾下接受黃婉婷教練的指導，從完全沒有接觸，然後到學習、正規訓練，半年時間內就逐漸展露才華，日前的新北市中等學校運動會擲出38公尺，不到兩周時間就突破40公尺大關，來到44.91公尺，進步幅度令人驚訝。
徐若家靦腆表示，原本是希望能繼續往壘球這條路發展，但在國小教練的開導下踏入田徑這個領域，沒想到愈來愈有興趣，加上父母親的支持，以及張竹學姊的例子在，因此有信心可以走出一條屬於自己的標槍之路。
看到徒孫輩擲出好成績的劉富福開心說，若家的條件不輸張竹，第二次就擲出40.18公尺，第五次拉長助跑距離後一舉擲出44.91公尺，雖然與大會紀錄仍有段差距，但可以看出來她的潛力，假以時日必成大器。
徐若家突然竄起，後來居上擊敗彰化鹿港國中王俞秋43.72公尺，為光榮國中拿下本屆賽事第一面金牌。
(中時電子報)
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