新黨聲援800壯士 退將籲政府標準應一致
退役中將吳斯懷今天表示，請民進黨政府用一致標準規範國家文官制度，規範國家人民行為，不需要用意識形態的方式，如果要搞台獨，就大膽、公開的說，不要遮遮掩掩。
新黨青年軍王炳忠今天帶領數位新黨青年到立法院大門外聲援不滿年金改革，組成800壯士抗議的退伍軍人團體，同時也針政府欲規範退將赴中國大陸的作為發表看法。
與新黨青年軍一同在活動現場的吳斯懷表示，自由台灣民主黨主席蔡丁貴在二二八自由廣場前公開焚燒國旗有無妨害國家尊嚴？台灣民政府在台灣公然倡議自己是日本國家、後裔，發身分證、駕照，有無妨害國家尊嚴？
吳斯懷指出，請民進黨政府用一致標準規範國家文官制度，規範國家人民行為，而不需要用意識形態的方式，如果要搞台獨，就大膽、公開的說，不要遮遮掩掩，還要把中正大學校名改掉，有本事就一次搞到底，不要遮遮掩掩。
王炳忠則表示，蔡丁貴與台灣民政府的所作所為是以行為破壞國家尊嚴，請問行政院林全這麼在乎國家尊嚴，還講二二八當天的衝突要懲治，試問政府的公權力在哪？當有人踐踏中華民國尊嚴時，難道不應該是民進黨應出來捍衛嗎？
王炳忠也指出，今天前往大陸要為兩岸和平進行交流，總統蔡英文自己做不到，竟然還要向努力去兩岸爭和平的退役將領扣帽子，所以要大聲說出來，「退將無罪、林全謝罪」；同時也要抗議這樣的流氓政府，耍流氓，無法無天的流氓政府。1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。