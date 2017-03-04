新黨聲援800壯士 退將籲政府標準應一致

退役中將吳斯懷今天表示，請民進黨政府用一致標準規範國家文官制度，規範國家人民行為，不需要用意識形態的方式，如果要搞台獨，就大膽、公開的說，不要遮遮掩掩。

新黨青年軍王炳忠今天帶領數位新黨青年到立法院大門外聲援不滿年金改革，組成800壯士抗議的退伍軍人團體，同時也針政府欲規範退將赴中國大陸的作為發表看法。

與新黨青年軍一同在活動現場的吳斯懷表示，自由台灣民主黨主席蔡丁貴在二二八自由廣場前公開焚燒國旗有無妨害國家尊嚴？台灣民政府在台灣公然倡議自己是日本國家、後裔，發身分證、駕照，有無妨害國家尊嚴？

吳斯懷指出，請民進黨政府用一致標準規範國家文官制度，規範國家人民行為，而不需要用意識形態的方式，如果要搞台獨，就大膽、公開的說，不要遮遮掩掩，還要把中正大學校名改掉，有本事就一次搞到底，不要遮遮掩掩。

王炳忠則表示，蔡丁貴與台灣民政府的所作所為是以行為破壞國家尊嚴，請問行政院林全這麼在乎國家尊嚴，還講二二八當天的衝突要懲治，試問政府的公權力在哪？當有人踐踏中華民國尊嚴時，難道不應該是民進黨應出來捍衛嗎？

王炳忠也指出，今天前往大陸要為兩岸和平進行交流，總統蔡英文自己做不到，竟然還要向努力去兩岸爭和平的退役將領扣帽子，所以要大聲說出來，「退將無罪、林全謝罪」；同時也要抗議這樣的流氓政府，耍流氓，無法無天的流氓政府。1060304

(中央社)