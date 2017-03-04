法國世界報揭露里約奧運貪腐嫌疑

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法國「世界報」今天報導有關巴西里約熱內盧被選為主辦2016年奧運會城市的疑似貪腐內幕。2016年里約奧運公關主任安德拉達回應表示，「這項選舉乾淨」。

據「世界報」（Le Monde）報導，2009年10月2日票選2016年奧運會承辦城市前3天，巴西企業家費柳（Arthur Cesar de Menezes Soares Filho）名下公司支付150萬美元給時任國際田徑總會主席暨國際奧林匹克委員會成員狄亞克（Lamine Diack）的兒子巴帕（PapaDiack），構成買票的嫌疑。

法國當局已從2015年12月開始調查此案。

據「世界報」指出，里約熱內盧超越馬德里、東京和芝加哥贏得2016年奧運會主辦權前3天，巴帕創辦的公司Pamodzi Consulting接獲費柳設在英屬處女島海外投資公司Matlock Capital Group轉匯的150萬美元。

幾天後，同1家海外投資公司再匯50萬美元到巴帕在俄羅斯的1家銀行帳號。

費柳在巴西被稱為「亞瑟王」，與前里約熱內盧州長卡布勞（Sergio Cabral）和前巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）交情頗深。

據報導，狄亞克家族曾為包庇田徑禁藥貪腐醜聞主角。曾擔任國際田徑總會形象行銷顧問的巴帕，因貪腐行為在2016年被逐出體壇，因擔心被逮捕，從此未再離開塞內加爾。83歲的狄亞克也因被控多宗貪腐案，被法國軟禁。

美國國稅當局提供法國的文件顯示，巴帕在2009年10月2日投票當天，透過Pamodzi Consulting匯款29萬9300美元到另1家叫做Yemli Limited的海外投資公司。

2016年里約奧運公關主任安德拉達（Mario Andrada）回應法國媒體稱，「選舉乾淨，里約以66票對32票贏得主辦權，是明確的勝利。」1060304

(中央社)