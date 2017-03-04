陸2017年軍費 成長7%左右
中國大陸全國人大大會發言人傅瑩今天表示，中國大陸今年國防開支成長7%左右，占國內生產毛額（GDP）比重1.3%左右。她還說，美國軍費「已經了得了，已經是很大了」。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會。據中國大陸中央電視台直播，傅瑩回應外媒提問時作上述表示。
傅瑩說，中國大陸政府每年根據國防建設需求和經濟發展水準確定軍費規模。依中國大陸財政部提供的數據，2017年中國大陸軍費成長幅度是7%左右，占GDP比重1.3%左右，「這些年一直處於這個水平」。
中國大陸2016年國防支出達人民幣9543.54億元（新台幣約4兆3500億元），年增7.6%。
對於美國總統川普主張大幅增加美軍預算，傅瑩說，美國軍費「已經了得了，已經是很大了」。
傅瑩提到，2月出席慕尼黑安全會議（MSC）時，北大西洋公約組織（NATO）強調每個成員要把軍費占GDP比重提高到2%。她反問提問的記者，「我不知道你怎麼評估這個趨勢，是不是也問問他們是什麼考量。」
至於中國大陸軍力成長使許多國家懷有戒心，傅瑩說，過去十多年世界上發生許多衝突與戰爭，造成大量死傷和財產損失，「哪個是中國造成的？中國從來沒有給任何國家帶來任何傷害。」1060304
(中央社)
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