潘文忠強調 大學交流需在兩岸人民關係條例下進行
教育部長潘文忠今天上午到苗栗縣育達科技大學參加「夢的N次方」教師專業成長研習活動，針對國內招收陸生的大學有簽署「一中承諾書」的部分，他表示，兩岸青年學生的學術交流需在兩岸人民關係條例的基準下進行，基於一個對等、互惠、尊嚴的基本立場下進行交流。
潘文忠強調，兩岸人民關係條例是一個法律的位階，如果各校簽署不同樣態的承諾書內容或過程，與兩岸人民關係條例相抵觸的話，也會有一些法律罰責，教育部會適時到各個學校了解，再視簽署書面文件內容，做出因應或懲處。
潘文忠說，教育部非常鼓勵台灣大學跟大陸大學有更好、更多的交流，但要在兩岸人民關係條例重要的基準下進行學術交流。教育部已積極到相關大學，了解他們簽署的內容及相關過程中。
(中時)
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