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潘文忠強調 大學交流需在兩岸人民關係條例下進行

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潘文忠強調 大學交流需在兩岸人民關係條例下進行
教育部長潘文忠今早到苗栗縣育達科技大學參加教師專業成長研習營活動，為教育現場的教師們進行鼓勵與打氣。(江詩筑攝)

教育部長潘文忠今天上午到苗栗縣育達科技大學參加「夢的N次方」教師專業成長研習活動，針對國內招收陸生的大學有簽署「一中承諾書」的部分，他表示，兩岸青年學生的學術交流需在兩岸人民關係條例的基準下進行，基於一個對等、互惠、尊嚴的基本立場下進行交流。

潘文忠強調，兩岸人民關係條例是一個法律的位階，如果各校簽署不同樣態的承諾書內容或過程，與兩岸人民關係條例相抵觸的話，也會有一些法律罰責，教育部會適時到各個學校了解，再視簽署書面文件內容，做出因應或懲處。

潘文忠說，教育部非常鼓勵台灣大學跟大陸大學有更好、更多的交流，但要在兩岸人民關係條例重要的基準下進行學術交流。教育部已積極到相關大學，了解他們簽署的內容及相關過程中。

(中時)

關鍵字：大學兩岸條例
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