WBC》開賽在即 美國、日本緊急換將

歐多瑞希遞補進美國隊經典賽陣容。(美聯社資料照)

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經典賽開賽在即，運動加葛瑞(Sonny Gray)卻遭保險公司阻擋，無奈選擇退賽，不過人才濟濟的美國隊，很快就找到遞補人選，美媒4日報導，將由「控球派」的光芒先發右投歐多瑞希(Jake Odorizzi)補上空缺，他曾於春訓先發出賽1場，2局僅花9球就演出6上6下，且沒投出任何壞球，狀況極佳。

26歲的歐多瑞希2014年站穩大聯盟，並在該年以11勝13敗、自責分率4.13成績，在美聯新人王投票中排名第8；上賽季先發33場，戰績10勝6敗、自責分率3.69，勝率6成25、局數187.2局雙雙寫下生涯新高，近兩年每9局四壞球(BB9)皆保持在3以下。相較上季繳出5勝11敗、自責分率5.69生涯最差成績的葛雷，穩定性更為傑出。

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歐多瑞希預計會先待在特別名單內，待美國隊闖過預賽才有機會亮相。另同樣調整陣容的，還有近期熱身賽1勝3敗的日本隊，原被視為此次主戰捕手的嶋基宏，因小腿拉傷辭退經典賽，空缺由西武的炭谷銀仁朗遞補，嶋基宏遺憾表示，「傷勢是在2月下旬出現，感覺調整來不及趕上大賽，只能抱憾退出。」

(中時電子報)