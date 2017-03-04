廣東居民人均可支配年收入 突破13萬

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中國大陸廣東省的全年人均可支配收入已達到人民幣3萬元（約新台幣13萬7000元）。

南方都市報今天報導，根據廣東省統計局等統計公報，2016年廣東居民人均可支配收入突破3萬元大關，達到3萬295元，年增8.7%，扣除物價因素實際成長6.3%。

其中，全年農村常住居民人均可支配收入1萬4512元，年增8.6%，扣除價格因素實際成長6.5%。

可支配收入是居民家庭獲得並且可以用來自由支配的收入。1060304

(中央社)