籃網作客爵士 3節打完林書豪僅得2分

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我要評比

美國職籃（NBA）布魯克林籃網今天作客猶他爵士，3節打完籃網70比88落後，籃網的林書豪貢獻2分2助攻2籃板。

下半場籃網攻守沒有起色，流於單打獨鬥，而爵士頻頻快攻，持續擴大領先。1060304

(中央社)