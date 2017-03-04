電視插座起火　疏散13名公寓住戶

新北市中和區連城路一棟公寓3樓今天清晨7時許發生火警。（孟祥傑翻攝）

新北市中和區連城路一棟公寓3樓今天清晨7時許發生火警，熊熊火舌竄出，警消趕往現場救援。（孟祥傑翻攝）

新北市中和區連城路569巷今天（4日）清晨7時許驚傳火警，一棟5層樓連棟公寓的3樓竄出熊熊火舌，因一度傳出有住戶受困，警消派出11分隊、46輛救災車輛及上百名警義消前往救援，並疏散11名公寓住戶，僅3人輕微嗆傷，火勢也在3分鐘內撲滅。

由於該巷公寓均為老舊連棟建築，且報案民眾指似乎有住戶受困，消防局獲報立刻調派大量人車前往搶救，迅速撲滅火勢後逐層搜索，並未發現受困民眾，初步勘驗火場，懷疑是3樓住戶客廳電視櫃下方插座起火，詳細原因仍在調查中。

(中時)