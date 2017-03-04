BBC趣聞 泳池尿含量是自來水的570倍

我要評比

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如公共泳池尿含量是自來水的570倍；妮可基嫚在奧斯卡頒獎典禮海豹式拍手方式掀起網友熱議；給蜜蜂嚐一點甜頭，牠們也會踢足球。

●公共泳池尿含量有多少？研究算給你聽

加拿大研究員藉由測量泳池中常見的代糖醋磺內酯鉀（acesulfame-K，ACE）的濃度，來標示泳池中尿液量。許多市售包裝食品都含有不能被人體新陳代謝掉的ACE。ACE會被完全吸收，只能隨尿液排出人體。

研究員監測兩個大小不同的公共游泳池ACE濃度，長達3週時間後推估出，22萬加侖泳池尿液含量有75公升，11萬加侖泳池則有30公升。

他們也採集加拿大兩座城市31個泳池和浴池的250個樣本，全都檢測到有ACE。在最令人震驚的樣本中，ACE濃度是正常自來水的570倍。

這份研究刊登在期刊「環境科學與科技通訊」（Environmental Science and Technology Letters）。

●妮可基嫚海豹式鼓掌超吸睛

第89屆奧斯卡頒獎典禮落幕，雖然最大話題是百年難得一見的頒獎大烏龍，但有些漏網鏡頭也引發網友討論，像是妮可基嫚（Nicole Kidman）奇特的鼓掌方式。

當莎莉賽隆（Charlize Theron）上台頒獎時， 攝影機捕捉到妮可基嫚站在丈夫齊斯艾本（Keith Urban）身旁，和大家一樣正在鼓掌。然而，不似一般鼓掌時雙手互擊，妮可基嫚的手指翹起，只有手掌相碰。

社群網站馬上掀起討論，「你有看到嗎？妮可基嫚為什麼要那樣鼓掌？超奇怪的。」

有人認為她這樣鼓掌就像海豹，「她的鼓掌方式就像海豹一樣，太讚了。」還有人說，「看到妮可基嫚鼓掌讓我再次體悟到，名人果然不同於一般人。」

●給蜜蜂一點甜頭 就能學會踢球

研究人員表示，只要用點甜蜜的獎勵來引誘大黃蜂，就能訓練牠們將球踢進目的地，展現出意想不到的昆蟲複雜學習能力。

法新社報導，發表於美國「科學」（Science）期刊的研究結果首度發現證據指出，蜜蜂能學習與典型覓食工作無直接相關的技巧。

此外，大黃蜂觀察同伴行為後的學習成效似乎最佳，有時候能展現比前幾隻大黃蜂還要好的技巧。

報告共同作者、倫敦瑪麗皇后大學（Queen Mary University）生物學暨化學科學系教授契特卡（Lars Chittka）表示：「昆蟲的小腦袋導致牠們行為靈活性受到限制，以及只能擁有簡單學習能力的這種想法，我們的研究結果成了最後一根稻草，將它完全破除。」（譯者：中央社陳昱婷）1060304

(中央社)