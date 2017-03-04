板橋農會慶百年 朱立倫讚青農基地

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新北市板橋區農會創立100週年，捐贈公益新台幣50萬元慶祝，園遊會也由農特產及手作古早味美食攤位響應。市長朱立倫盛讚板農為鼓勵青年返鄉務農的基地。

板橋區農會今天邀請市長朱立倫與理事長郭進源、常務監事廖裕德、代理總幹事楊啟煜，一起切蛋糕，慶祝創會100週年。

板橋區農會理事長郭進源表示，板農財務穩健、經營績效名列前茅，要感謝歷屆選聘任同仁，為板農奉獻心力，同時更要感謝第16屆、17屆理監事、代表等，選任幹部及板農工作團隊，共同打造農會的百歲榮耀。

郭進源表示，板橋區農會以「取之社會、用之社會」的理念，透過愛心園遊會及公益捐贈給唐氏症基金會、融獻慈善基金會，宣揚敦厚勤勉的農業精神，並實踐關懷地方的用心，彰顯熱心公益與地方共存共榮的企業價值。

朱立倫致詞時表示，百年前，板橋地區以傳統農業生產為主，現在，已經演變成為新北市、台灣創造更多的信用、業績、市場。板農發展地方金融與經濟事業，績效亮眼，信用部連續多年存款、放款、盈餘、淨值、總資產，全台灣名列前茅。

朱立倫說，板橋農會在吸引青年回鄉扮演重要的角色，活力超市也提供平台，讓小農、有機農業發展，推動坪林、淡水等地青年回鄉願意務農，也是做公益的代表性。

新北市政府考核優等，並轉型經營農會界第一家樂活概念超市「板農活力超市」，朱立倫認為，發揮農會功能的多元平台。

慶祝活動在悠揚爵士樂及青春舞蹈的序曲中展開，園遊會攤位所得全數捐作公益，更備有100斤熱騰騰的湯圓與民眾分享同樂，同時有100盒唐氏症基金會「愛不囉唆」麵包坊的禮盒百元義賣活動。

現場販售草仔粿、油飯、泡菜、桂圓米糕、壽司、香辣鳳足、鹹豬肉、燒餅、麻油雞飯、手工餅乾、堅果養生饅頭，受到歡迎。1060304

(中央社)