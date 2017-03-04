不同意戶住家遭建商拆除 北市：無違法
台北市長安西路177巷內一處都更案，不同意戶的房子遭建商弄垮。北市都更處總工程司張立立今天說，依建築法規，實施者沒違法。建商趁協商過程拆除住戶房子，都更處完全不知情。
台北市長安西路177巷內的一處都更案，其中不同意戶張姓屋主3日上午與建商約在台北市都更處協商，中午返家後發現房子遭建商弄垮。
更新處總工程司張立立4日出面受訪澄清，建商有申請都市更新，核定後並取得拆除執照，進行拆除是依照建築法規規定，並無違法，目前仍持續促成實施者和住戶溝通。
至於住戶提到是因接到都更處邀約才前往協商，張立立說，因陳情者向都更處陳情，都更處才邀約實施者和住戶協調，但對於住戶住家遭拆，完全不知情。
都更處說，長安西路177巷都更案內不同意戶房屋崩塌事宜，是欣偉傑建設公司擔任實施者，而「北市大同區玉泉段一小段520地號等21筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」，是在民國99年10月7日公告劃定更新單元。
都更處表示，更新範圍內尚有1戶，位於四樓未表同意，地主屢次陳情，實施者拆除周邊房屋，影響居住安全，曾多次責請實施者應與不同意戶進行溝通協調。都更處再度呼籲實施者應善盡溝通協調責任。1060304
(中央社)
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