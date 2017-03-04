比特幣價格創新高 首次超越黃金

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虛擬貨幣比特幣繼昨天價格首次超過每盎司黃金價格後，今天再創新高。

彭博報導，紐約時間上午7時30分，比特幣每單位交易價格來到1292.71美元上方，高於每盎司黃金的1226.89美元。金價本週表現差，5個交易日來4度收低。

比特幣最新漲勢主要拜中國大陸、印度、委內瑞拉等國加強匯率管制，同時也受惠於市場傳聞美國川普政府可能鬆綁金融法規。比特幣今年以來漲幅超過30%。

英國廣播公司（BBC）報導，中國當局今年稍早打擊國內比特幣交易，以遏止資金非法外流。

市場投資人可能也看好川普總統可能鬆綁金融法規。美國證券管理委員會（SEC）預定在3月11日宣布，是否批准一檔比特幣指數股票型基金（ETF）上市。

比特幣自2009年首次推出以來，價值變化無常，不少專家質疑這種加密數位貨幣能否持續存在。

GoldMoney財富服務部門主管巴特勒（John Butler）說：「比特幣要具備合理穩定的保值特性還有漫漫長路要走...而比特幣價格超越黃金是沒有道理可循的。」1060304

(中央社)