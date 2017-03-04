琉球籍漁船無故遭緬甸軍艦扣押　今早釋放

琉球籍興川吉號漁船，1月25日遭緬甸軍艦扣押，今早獲釋放。(謝佳潾翻攝)

琉球籍興川吉號漁船1月25日航往緬甸高當港途中，無故遭緬甸軍艦開槍示警並扣押，經軟禁1個多月後終於在今天早上7時30分許獲釋放；家屬說，昨晚代理商已經繳付1萬元美金「罰款」，原定昨晚9時就要釋放，但又因船員證件問題拖到今天。

據了解，「興」船無故遭扣後，不但船上10名船員自由受限，連船上的油料也被抽走4000多公升，家屬抱怨地說，船長遭釋放後要先開往泰國普吉島補充油料，約6日才會到達，而現在船上油料只剩2000多公升，盼他們能撐得到。

「興」船10人雖遭釋放，但是家屬仍相當不滿，強調船長蔡瑞賢根本沒有從事不法，緬甸軍艦怎可隨便扣押，還要收到1萬美金的「罰款」才放人，這1個多月的損失到底要找誰賠償？

(中時)