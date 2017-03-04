酒精濃度超標 加拿大回收81%伏特加

我要評比

加拿大有關單位今天回收數百瓶「喬治亞灣伏特加」（Georgia Bay Vodka），因為查驗人員發現這批酒的酒精濃度竟高達81%，是瓶上標籤的2倍。

法新社報導，加拿大食品檢驗局（CFIA）表示，這批654瓶伏特加酒「未經正確稀釋到40%的酒精濃度含量」就出廠，「結果這批問題酒的酒精濃度高達81%」。

加國食檢局的聲明表示，目前尚無因為飲用這款問題伏特加而不適的傳聞。

不過安大略省酒品管制局（LCBO）警告，飲用這批問題伏特加「不安全」。

安大略省酒管局表示，「飲用酒精濃度80%的產品可能造成嚴重疾病」，敦促消費者若有這批問題酒，應拿到酒管局所屬商店全額退費。1060304

(中央社)