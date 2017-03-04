捷運車站變身藝術花園 快來一起耍花漾

台北捷運公司與金鐘獎美術入圍設計師王詩蕙合作，即日起至4月5日在捷運大安森林公園站展出《春心。杜鵑》作品。（北捷提供）

這個春天，台北捷運陪你一起耍花漾！春天已經來臨，杜鵑花更是當仁不讓，已悄悄在城市間各處綻放。北捷與金鐘獎美術入圍設計師王詩蕙合作，即日起至4月5日在捷運大安森林公園站展出《春心。杜鵑》作品，以手工製作3萬朵絢麗杜鵑紙花，結合大型波浪魚網，高掛7公尺高空，宛如空中花海一般，讓車站變身為春暖花開的室內藝術花園，供民眾就近觀賞杜鵑花。

設計師王詩蕙翻轉以往民眾賞杜鵑花的視角，民眾將以站在花下的仰望方式，體驗奼紫嫣紅的杜鵑美。另外引用宋代詞人趙師俠作品《醉桃源》其中7字「杜鵑花發映山紅」，製作成大型立體字，與空中花海相互呼應，形成強烈的視覺感，讓人彷彿看到了杜鵑花盛開的春景。

配合2017台北杜鵑花季，大安森林公園內也種植了許多杜鵑花，在這春意盎然好時節，不妨搭乘捷運前往大安森林公園站，與家人好友一起到戶外踏青，享受拉近距離的甜蜜及看花的幸福，除了為節能省碳盡一分心力，也可省卻找停車位或塞車的時間。

北捷說，大安森林公園站得天獨厚，有藝術家林舜龍以5隻青蛙呈現歡樂的《春光乍現》，也有藝術家柴清文浮雕描繪的《四季—夏》，讓車站空間顯得明亮生動，這次活動也希望藉由大安森林公園站陽光大廳《春心。杜鵑》作品，在捷運站內營造出徜徉於花中的幸福感。

(中時)