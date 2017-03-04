大貨車國道火燒車 20尊神像化為灰燼
國道中山高彰化交流道路段，4日一早發生一輛滿載進香團用品的大貨車火燒車意外，車斗上的金紙、20尊神像全部化為灰燼，所幸駕駛與乘客即時逃生，未釀傷亡，但已造成後方車流嚴重回堵，詳細起火原因仍待調查釐清。
新北市劉姓男子，駕駛大貨車南下，今天上午8點41分行經國道1號南下199公里彰化交流道路段時，後方車斗不知何故竟突然起火，劉男從後照鏡驚見火苗，迅速將車停靠路肩後與乘客座女乘客迅速跳車逃生，兩人皆未受傷，但熊熊火勢一發不可收拾，加上車上全都是易燃物品，整輛車瞬間陷入一片火海，不斷冒出濃煙與火焰，後車斗上放置的大鼓、神轎及20多尊神明慘遭焚毀。
國道三隊、消防隊獲報後都迅速派員到現場搶救，彰化分隊共出動3車5人，在一旁交流道施工的工程單位人員，也立刻開著水車加入灌救，經眾人合力搶救後半小時內將火勢控制，但大貨車已被燒得精光只剩骨架、宛如廢鐵，讓劉男欲哭無淚。
49歲的劉姓駕駛一臉無奈向警方表示，當時是要往南部進香，不知道為何會冒煙起火，他發現後趕緊將車停往路肩槽化線，並太太迅速跳車逃生，對火災發生十分難過；詳細起火原因不排除是車斗上堆放的香爐或鞭炮引燃火勢，但仍需進一步調查釐清。
國道三隊交通組長賴協駿表示，幸好劉姓駕駛當機立斷馬上將車停往路肩，並未造成後方車輛追撞，只有少部分駕駛人放慢車速觀看，國道交通上午11點前已逐漸恢復正常。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。