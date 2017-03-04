大貨車國道火燒車 20尊神像化為灰燼

消防人員在現場灌救，火勢熄滅後大貨車已被燒得只剩骨架。（謝瓊雲翻攝）

國道中山高彰化交流道路段，4日一早發生一輛滿載進香團用品的大貨車火燒車意外，車斗上的金紙、20尊神像全部化為灰燼，所幸駕駛與乘客即時逃生。(謝瓊雲翻攝)

消防人員在現場灌救，火勢熄滅後大貨車已被燒得只剩骨架。（謝瓊雲翻攝）

車體焦黑，車斗上的進香團用品包含20尊神像也化為灰燼。（謝瓊雲翻攝）

大貨車燒成廢鐵，車上神像化成灰燼，一片狼藉。（謝瓊雲翻攝）

國道中山高彰化交流道路段，4日一早發生一輛滿載進香團用品的大貨車火燒車意外，車斗上的金紙、20尊神像全部化為灰燼，所幸駕駛與乘客即時逃生，未釀傷亡，但已造成後方車流嚴重回堵，詳細起火原因仍待調查釐清。

新北市劉姓男子，駕駛大貨車南下，今天上午8點41分行經國道1號南下199公里彰化交流道路段時，後方車斗不知何故竟突然起火，劉男從後照鏡驚見火苗，迅速將車停靠路肩後與乘客座女乘客迅速跳車逃生，兩人皆未受傷，但熊熊火勢一發不可收拾，加上車上全都是易燃物品，整輛車瞬間陷入一片火海，不斷冒出濃煙與火焰，後車斗上放置的大鼓、神轎及20多尊神明慘遭焚毀。

國道三隊、消防隊獲報後都迅速派員到現場搶救，彰化分隊共出動3車5人，在一旁交流道施工的工程單位人員，也立刻開著水車加入灌救，經眾人合力搶救後半小時內將火勢控制，但大貨車已被燒得精光只剩骨架、宛如廢鐵，讓劉男欲哭無淚。

49歲的劉姓駕駛一臉無奈向警方表示，當時是要往南部進香，不知道為何會冒煙起火，他發現後趕緊將車停往路肩槽化線，並太太迅速跳車逃生，對火災發生十分難過；詳細起火原因不排除是車斗上堆放的香爐或鞭炮引燃火勢，但仍需進一步調查釐清。

國道三隊交通組長賴協駿表示，幸好劉姓駕駛當機立斷馬上將車停往路肩，並未造成後方車輛追撞，只有少部分駕駛人放慢車速觀看，國道交通上午11點前已逐漸恢復正常。

(中時)