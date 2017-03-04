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紀念二二八 5校遊行緬懷雄中自衛隊

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雄中自衛隊遊行
高齡90歲的雄中自衛隊副隊長陳仁悲，特地從嘉義住家南下高雄參加遊行。（林宏聰攝）
紀念二二八，5校遊行緬懷雄中自衛隊事蹟
雄中自衛隊副隊長陳仁悲（吉普車上右）、高市副市長許立明（車上左）沿途向民眾揮手。（林宏聰攝）
紀念二二八，5校遊行緬懷雄中自衛隊事蹟
遊行民眾在終點向當年犧牲的雄中自衛隊學生顏再策致敬。（林宏聰攝）
紀念二二八，5校遊行緬懷雄中自衛隊事蹟
陳仁悲（右）替學生披上值星背帶，象徵承先啟後。（林宏聰攝）
紀念二二八，5校遊行緬懷雄中自衛隊事蹟
雄女樂儀隊領頭，舉著5校校旗帶領遊行隊伍前進。（林宏聰攝）
紀念二二八，5校遊行緬懷雄中自衛隊事蹟
各校樂儀隊、旗隊沿路表演。（林宏聰攝）
紀念二二八，5校遊行緬懷雄中自衛隊事蹟
由於當年雄中自衛隊以野球隊為主要組成份子，高雄西區扶輪社成員特地穿上棒球裝參加遊行，向他們致敬。（林宏聰攝）

70年前二二八事件，高雄中學等4校合組雄中自衛隊，不分族群保護民眾，更在火車站與憲兵苦戰；各校為紀念這段事蹟，4日從雄中遊行到舊火車站，吸引數百人參加，90歲副隊長陳仁悲也親自出席，為學生披背帶，象徵承先啟後。

在市議員蕭永達、高雄西區扶輪社統籌規畫下，當年參與雄中自衛隊的高雄中學、高雄女中、高雄高工、高雄高商4所學校，以及樹德家商，4日舉辦「英雄返校，雄中自衛隊出巡」遊行。

學生及民眾從留著國軍彈痕的雄中紅磚牆出發，一路走到舊火車站，亦即現今願景館，各校校旗開路，學生儀隊、旗隊沿路表演，陳仁悲則坐上吉普車隨行，最後在終點為學生批值星帶，率民眾以舉手禮向當年犧牲的學生顏再策致敬。

90歲陳仁悲從嘉義到高雄參加遊行，他回憶，當時憲兵在火車站扣押民眾及物資，雄中自衛隊4日前往與憲兵交戰5、6小時，他的學長顏再策不幸犧牲，後來憲兵才撤往壽山，當時百姓夾道鼓掌向學生道謝，如今仍歷歷在目。

「前輩們的正義感、及對和平的守衛，我們後輩要永遠記住」，因高雄市長陳菊赴日參加食品展，副市長許立明代表出席致詞，他說，二二八事件期間，高雄是第一個被軍事鎮壓的都市，而雄中自衛隊最可貴的，是不分省籍、挺身護衛所有需要保護的民眾，展現最無私的大愛。

為遊行活動拍攝宣傳微電影的雄工學生邱俊霖說，雖然70年過去了，但不代表年輕世代不關心二二八，應了解真相、釐清責任，不是去盲從任何一方說法；雄商學生黃沛蓁則說，年輕人多半只透過歷史課本認識二二八，應要更全面了解。

雄中學生紀詠仁代表宣讀誓詞：「我們不是草莓族，也不是沒思想的蘆葦，當不公不義違反民主人權侵害到文明社會的基本價值時，我們會繼承學長們的精神…，讓歷史不再有遺憾」。活動結束後他也表示，二二八事件造成台灣幾十年悲劇，國人不該只是紀念，更要看向未來，在此過程中，「轉型正義」尤其重要。

(中時)

紀念二二八，5校遊行緬懷雄中自衛隊事蹟
出發前，主辦單位發現吉普車上竟有「中國」字樣，為避免外界聯想，緊急用標語擋住，成為遊行活動小插曲。（林宏聰攝）
雄中自衛隊遊行
陳仁悲在雄中的紅磚牆前回憶過去，牆上還留著當年國軍砲擊雄中留下的彈痕。（林宏聰攝）
關鍵字：高雄遊行雄中自衛隊228
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