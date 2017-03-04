林全視察竹市長照 陪長者與子女視訊

我要評比

林全（右）陪長輩視訊。（徐養齡攝）

林全為長照柑仔店揭牌。（徐養齡攝）

林全4日到新竹市港北社區與長輩們互動。（徐養齡攝）

行政院長林全4日與民進黨立院黨團總召柯建銘、市長林智堅等，共同為港北社區長照柑仔店揭牌，市府特別展示為長輩們準備的視訊設備，讓老人家在關懷秘書協助下，能與遠在外地的家人零距離互動，林全全程陪老人家視訊，留下深刻印象。

林全專程赴新竹市視察長照2.0政策落實情形，市府社會處長陳雪慧說明竹市積極關懷方案，在福祿壽社區、樂齡健康促進協會、港北社區、香村社區、香山社區建置視訊設備，另提供45名獨居老人專屬居家視訊服務，讓長輩們獲得科技化、在地化的社區照顧。

林全對市府推動成果感到滿意，另重申他推動「長照保險」的遠景，讓醫療與長照中心及社區結合，盼能獲得立院支持。

(中時)