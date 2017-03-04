WBC》16強系列報導之15-波多黎各老將新星聯手 內野金三角火力加倍

波多黎各內野金三角太空人隊柯瑞亞、小熊拜耶茲、印地安人林鐸。(合成照／美聯社資料照)

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鎖定冠軍而來的上屆亞軍波多黎各，今年由4朝元老紅雀巨捕莫里納(Yadier Molina)、左右開弓老將貝爾川( Carlos Beltran)領軍，再添大聯盟新星小熊拜耶茲(Javier Baez)、太空人隊柯瑞亞( Carlos Correa)、印地安人林鐸(Francisco Lindor)，打線、守備戰力升級。

本屆經典賽與地主墨西哥、義大利、委內瑞拉同組，波多黎各除了有金手套7連霸的紅雀鐵捕莫里納坐鎮，去年率波多黎各8強撂倒強敵美國，4強更力退日本奪下亞軍，陣容另外亮點，莫過於內野陣容，拜耶茲、柯瑞亞、林鐸3人年齡不超過24歲，都是聯盟新生代三拍子球員，守備、打擊、腳程皆不容小覷。

印地安人隊游擊手林鐸上季拿下生涯首座金手套獎。(美聯社資料照)

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去年世界大賽屢屢美技守備打響名號，24歲的拜耶茲堪稱工具人，內外野皆可守備，上季除了代班外野防線，內野一到三壘乃至游擊都能勝任。他上季打擊率2成73，季後賽也表現不俗，國聯冠軍戰22個打數7安打包括4支2壘打，貢獻5分打點，首戰盜回本壘經典一幕，讓他與隊友列斯特(Jon Lester)共同榮膺國聯冠軍戰MVP殊榮。

上季以大聯盟二年級生之姿，一舉奪下生涯首座金手套和白金手套獎，印地安人隊游擊手林鐸守備能力一流，去年替印地安人睽違19年重返世界大賽，例行賽和季後賽都繳出亮眼的3成01打擊率展現十足抗壓性，例行賽15轟、78分打點、19盜，。

太空人游擊手柯瑞亞，雖然不若前二者去年都闖進世界大賽，但大聯盟之際就被喻為「A-Rod」接班人，菜鳥年22轟，更曾上演單場3盜，以20歲又269天成為大聯盟百年來第2年輕單場3盜快腿，拿下美聯最佳新秀。他上季也有20轟、96分打點演出，讓波多黎各不僅內野防線令人期待，3位新秀與莫里納、貝爾川兩位老將打擊火力串聯也更為可觀。

小熊隊拜耶茲在季後賽盜回本壘，留下歷史鏡頭。(美聯社資料照)

相較野手堅強陣容，波多黎各投手群則成隱憂，先發投手以大都會新人魯戈(Seth Lugo)領銜，27歲的他去年大聯盟菜鳥球季先發8場奪5勝2負，自責分率2.67，今年春訓狀況不賴，5局無失分拿下2勝，遊騎兵隊克勞迪歐(Alex Claudio)以及擁有大聯盟6年資歷的雙城右投桑提亞戈(Hector Santiago)，牛棚則要交給水手終結者狄亞士（Edwin Diaz），他上季21次救援機會拿下18次救援成功。

(中時電子報)