國家語言發展法 6月將送立院審查
為了保障台灣各族群的母語，文化部將推動制定《國家語言發展法》，今（4）日上午舉辦第一場《國家語言發展法》草案公聽會。文化部表示，國內語言發展不平等，導致本土語言面臨流失和消亡，部分的原住民族語已經被聯合國教科文組織認定為死亡及瀕危語言。文化部次長丁曉菁致詞時說：「這次總共舉辦六場公聽會，希望今年六月以前能把國家語言發展政策的草案內容制定出來，送交行政院和立法院審查。希望透過法案，讓各族群的語言都能得到尊重和尊嚴。」
1983年時，教育部曾經要推動《語文法》立法，但由於當時社會的反應不一而延宕，直到2003年才研議了《語言平等法》草案。2007年，行政院文化建設委員會也曾制定過《國家語言發展法》草案。目前《國家語言發展法》草案除了文化部提出的公聽會版本，還有民進黨立委管碧玲、民進黨立委黃國書、以及時代力量黨團提出的四個版本的草案。
公聽會中有許多目前任職於國小的母語教師發言，指出目前師資人才的制度和缺乏。一位台北市的國小台語老師表示，她自己往往是早上下午各跑一個學校，也要教參加母語比賽的學生，領的卻是養不活自己的鐘點費。「台語教師每個人至少要教三間以上的學校，我自己就要教四間，我問過教原住民語的老師，要跑的學校更多。我們萬一要請假，也只能自己找代課。」
另一位家住台北市信義區的音樂老師則表示，她目前請假在家帶小孩，決定為小孩營造全台語環境，因此家中兩個小孩都只會講台語。但外出時常常遭受異樣的眼光，也有人反問她：「說國語就好了，為什麼要說台語？這麼麻煩。」
公聽會現場也有意見指出，《國家語言發展法》草案中「只有看到平等，沒看到發展的內容」，更認為本土語言的推廣應該從體制內延伸到體制外，因此應該要成立國家語言推動委員會。
(中時)
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