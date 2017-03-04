海研船維修溢滑油 民眾誤認亂倒油漆

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研究船「海研二號」昨天維修時溢出滑油，研究人員以中性化油劑處理油汙產生白色泡沫，民眾誤以為將油漆倒往海面，拍下照片放上網，引起網友議論。

負責管理和營運「海研二號」的國立台灣海洋大學表示，「海研二號」昨天維修絞盤機，不慎溢出滑油，由於船隻晃動造成部份油漬流到船邊，研究船人員發現後，立即使用對海洋沒有汙染及影響的化油劑處理，因為化油劑與油作用產生白色泡沫，才會引起民眾誤會。

基隆市政府漁業行政科長何惠玫表示，昨天下午4時接獲通報後，立刻派員會同遊艇泊區委外單位前往現場會勘，海面並未發現油汙，也沒有垃圾，已告誡相關人員切勿再犯。

何惠玫說，化油劑屬於中性，用來中和油汙，不會造成海洋汙染，但若滑油溢出流到海面，可依「漁港法」第18條「排放有毒物質、有害物質、廢油」規定，處行為人或雇用人新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

海研二號於1993年由國科會與教育部出資建造，由海洋大學研發處負責管理與營運，主要提供海洋探測服務，並協助研究海洋科學及海洋教育推廣工作。1060304

(中央社)