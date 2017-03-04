苑港碼頭驚見死雞 海巡通報防疫所冰存

海巡署第三二岸巡大隊今天指出，3日中午於苗栗縣苑裡鎮苑港碼頭旁發現2隻死亡雞隻，因禽流感疫情尚未減緩，海巡人員不敢大意，通報防疫所人員前往把死雞帶回送驗。

三二岸巡大隊表示，苑裡安檢所人員於苑港港區執行巡邏勤務時，發現浮動碼頭旁有2隻死雞在海中漂浮，立即派遣機動人員穿著防護裝備封鎖現場，並連繫苗栗動物防疫所人員前往協助。

由於目前正值禽流感疫情的防疫期間，動防所人員小心翼翼的把死雞打撈上岸，再裝入防疫袋內，帶回防疫所冰存，進一步排定化驗，釐清雞隻死亡原因。

三二岸巡大隊隨後也擴大巡查漁港周邊環境，並未發現其他死亡雞隻，而附近也沒有大型養雞場，呼籲民眾如看到不明死亡雞隻，不要貿然接觸，以確保安全。1060304

(中央社)