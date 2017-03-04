男駕車載瓦斯爐具 武嶺賣關東煮遭罰
一名男子利用汽車後車廂，在武嶺停車場賣關東煮、泡麵，遭保七警開罰。警方說，武嶺位於太魯閣國家公園，依法禁止設攤。
合歡山進入雪季期間後，常有民眾上山遊玩、等雪，尤其海拔3275公尺、台灣公路最高點的武嶺更是人潮聚集之處，看準人潮帶來商機，有民眾日前駕車到武嶺停車場擺攤，利用自小客車後車廂擺放瓦斯桶、爐具、大鐵鍋，販賣關東煮、泡麵遭開單舉發。
警政署保安警察第七總隊第九大隊今天表示，來自南投縣埔里鎮的莊姓男子2月27日看準二二八連假商機，駕駛自用小客車，後車廂放置兩桶小型瓦斯桶、爐具及鐵鍋，在武嶺停車場販賣熱食，關東煮一串新台幣35元、泡麵60元，員警巡邏發現，開單舉發。
保七總隊第九大隊表示，武嶺停車場海拔高度3275公尺，位於南投縣與花蓮縣交界處，屬於太魯閣國家公園範圍，禁止任意設立攤位、流動兜售商品，違者可依國家公園法第13條1項8款規定，處新台幣3000元罰款。
保七總隊第九大隊表示，業者違規設攤販賣熱食的情形，冬季假日、連假時常發生，保七第九大隊合歡小隊每天不定時派員巡查，呼籲業者不要心存僥倖，「在這天寒地凍之處擺攤，不僅違規傷荷包，還可能讓自己受寒感冒」，得不償失。
一波水氣今天清晨移入中部山區，合歡山今天上午9時前氣溫維持攝氏0度以下，水氣配合高山低溫，合歡山今天上午7時多降冰霰夾雨，時間持續約3分多鐘，上午9時多又降雪，時間持續約5分鐘，但雪花落地隨即被雨水融化，路面無明顯積雪，僅山壁有殘冰。1060304
(中央社)
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