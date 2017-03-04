籃網不敵爵士 林書豪7分2助攻

美國職籃（NBA）布魯克林籃網今天作客猶他爵士，爵士憑著高達51.4%的出色命中率，終場以112比97獲勝。籃網的林書豪此役先發拿下7分2助攻。

爵士開局打出一波15比4攻勢，籃網接下來靠著三分球追回一點分數，不過爵士命中率保持出色，首節的命中率高達65%。

第2節爵士手感維持，林書豪在第2節的時間大多坐在板凳，雖然他在第2節最後3分39秒才回到場上，不過林書豪一上場就組織帶動球隊，追成49比53，上半場結束，籃網以51比60落後。

不過下半場籃網攻守沒有起色，流於單打獨鬥，而爵士頻頻快攻，持續擴大領先，一度握有82比61、21分的優勢，最終在主場大勝。

林書豪上場約16分鐘，7投3中，拿下7分2助攻3籃板。1060304

(中央社)