共軍宮古島南方操演 畫面曝光
中共海軍2日派出多架軍機赴日本宮古島東南方海域，與多艘軍艦實施海空操演。中國大陸央視昨晚播出操演畫面，包括參演轟炸機、戰鬥機飛行和軍艦內官兵操練片段。
中國中央電視台報導，參與這次操演的艦艇包括飛彈驅逐艦長沙艦、海口艦和綜合補給艦駱馬湖艦。這3艘軍艦模擬隱蔽進入東海，中共海軍航空兵派機經宮古海峽赴西太平洋海域模擬攻擊。
報導說，雙方在「近似實戰環境對抗中」連續多個小時進行防空、編隊協同等課目訓練，是中共海軍年度訓練計畫內的安排，不針對特定國家和目標。
轟6G等參演軍機出現在這則報導中，還可見3艘參演艦艇在海面航行、官兵在船艙內操作儀器和武器系統運作情況，但沒有實彈射擊畫面。
日本防衛省統合幕僚監部2日公布，共軍1架運8空中預警機、6架轟炸機、6架戰機共計13架軍機，從東海進入沖繩島與宮古島之間空域，並反覆飛越宮古海峽。
日本共同社報導，這是2003年日方開始統計以來，日方緊急升空應對可能侵犯日本領空的外國飛機數量最多的一次。
中華民國國防部2日傍晚主動公布共軍這次海空操演訊息，並表示演訓區域雖遠離台灣的防空識別區（ADIZ）外，國軍均能掌握海空動態。1060304
(中央社)
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