宥勝曝超音波照 認妻又有喜「蕾蕾有弟弟了！」
宥勝2014年閃電宣布與女友兼經紀人小嫺有了愛的結晶，隔年生下女兒「蕾蕾」，近日他出席活動，被問是否打算生二胎，宥勝態度曖昧，僅表示：「有適合時機會說」，眼見老婆懷孕滿22周，宥勝今(4日)總算公開懷孕喜訊，認二胎來到，「蕾蕾有個弟弟了！」
2014年金鐘獎典禮後，宥勝突然在深夜宣布即將當爸喜訊，對象便是與他情同家人多年的經紀人小嫺，生下女兒蕾蕾後，一家三口三年來常全世界幸福趴趴走，當爸後的宥勝筆觸也越來越感性，育兒經獲得許多粉絲認同，成為新一代最帥奶爸。
日前宥勝出席活動，被問到何時拚二胎，原本都會回應「有在努力」的他，忽然改口說：「有這類好消息的話，會跟大家分享！」被推測小嫻已懷了第2胎，稍早他終於在臉書承認，說：「昨晚才照完高層次，22週又一天，孩子非常健康，感謝老天所有安排，我們非常珍惜這一切，也願意分享所有喜悅。」
宥勝還自曝：「兩胎都在同張單人床墊發生」，「如果有需要我可以免費出借」，並自虧「認真的嗎」，笑翻網友，也紛紛獻上恭喜說：「宥勝兒子一定是下任冒險王。」
(中時電子報)
關鍵字：宥勝
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