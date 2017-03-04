拆毀後建商送25萬 張姓住戶當面退回

位於台北市長安西路177巷的「長安」都更案，其中一位張姓不同意戶昨控訴「趁我不在，就拆房子！」，房子意外遭拆毀，建商今坦承誤拆將負賠償責任，送上25萬安置費補貼損失，但住戶張先生當面退回。

建商代表李程凱今受訪坦言，昨天是他下的指令，這部分他受到總公司的責難，他也願意承擔。但已遭拆除的房子今天上午請結構技師來查看後，認為安全上有疑慮，會先解決，再接著賠償張先生一切的損失。

建商則強調，評估該處的都更價值僅2300多萬元，但協商期間竟然跟欣偉傑要1.2億，非常不合理也不可取。

張姓住戶則反擊，欣偉傑建設對外說他「獅子大開口」，對他提出民事告訴，又利用協調空檔偷拆他的房子，他無法再相信建商，今天送錢又不知道要搞什麼手段。

都更處表示，實施者欣偉傑建設已領到拆除執照，可以依法拆除，但仍需善盡與住戶溝通協調的責任。至於未取得屋主同意即拆屋，侵害屋主財產損失部分，則屬雙方的私權。

(中時)