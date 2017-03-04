美報告指人權倒退 港府：不應干預內部事務

美國國務院2016年度人權報告指出香港人權倒退，香港政府4日表示，外國政府應尊重法治和香港獨立的司法制度，不應干預香港特區的內部事務。

香港文匯網4日報導，針對該份人權報告，香港政府回應表示，香港特區自回歸以來一直嚴格按照《基本法》的規定實行高度自治、「港人治港」，充分體現「一國兩制」全面成功落實，國際社會有目共睹。

人權報告提到，大陸全國人大去年的釋法行動使兩名當選立法會議員喪失資格。香港政府發言人說，根據《基本法》第158條，全國人民代表大會常務委員會享有《基本法》解釋權；全國人大常委會解釋《基本法》的權力是香港特區憲制秩序的一部分，亦為香港法院所認同，並稱有關2016年立法會選舉「確認書」和「提名無效」，以及若干立法會議員「宣誓」的案件現時仍處於司法程序。

(旺報)