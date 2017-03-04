台灣有多美 這些外國人告訴你

介紹台灣多方面的美好，外交部經營的「潮台灣」短片頻道持續向全世界播送，外國友人透過鏡頭介紹台灣，也意外地引起不少在地人共鳴。

外交部去年底舉辦第二屆「全民潮台灣短片徵件競賽」。外交部國際傳播司長張國葆當時表示，「全民潮台灣短片徵件競賽」期盼藉由全民的創意及新興社群媒體的傳播，讓國際友人跨越地理的限制，更加認識台灣。

雖然競賽落幕，「潮台灣」youtube官網依舊不定期貼出參賽影片，透過短片傳達在台灣這塊土地上所演繹出的人文風采，畫面搭配國外友人的在地故事或瞬間的美好。

「潮台灣」2月14日貼出來自美國的Andrew跟Bethany的故事。他們在金門定居了12年。談到為何喜歡金門，Bethany說：「金門的人很親切。待在台灣讓我更了解作為『人』，不在於說什麼語言、或吃什麼食物，重要的是人的內在」。

這段影片貼上網，引起許多台灣民眾共鳴。有金門民眾當場「相認」，驚呼「是我國小每週三的英文老師欸！」；也有許多網友感嘆「好想念在金門讀書的時光」、「為什麼我從來都沒想到金門是這麼美好的城市？而由一位外國人來介紹它的美麗呢？」

Andrew也在留言串下「現身」說：「金門真是一個好地方！」

最近一集的「潮台灣」介紹來自英國的葛瑞（AndyGray），他是一名墾丁的潛水教練，已經定居台灣32年。他遊歷不少亞洲國家，包括泰國、印度、馬來西亞、印尼等，他說，台灣大概是最友善的國家。

作為一名潛水教練，墾丁海洋的美讓他時刻讚嘆，「台灣是我的家，我住在這裡，也要死在這裡」。1060304

(中央社)