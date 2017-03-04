壓力大社群網便捷 激進思想趁虛入移工

特派員看世界專欄印尼1名女移工因涉嫌加入伊斯蘭國（IS）遭台灣遣返引發關注。移工們思鄉情切壓力大，加上可輕易接觸社群網站的偏激資訊，成為極端組織容易趁虛而入的目標。

印尼移民局證實，在台灣工作、34歲的女移工特莉（Tri Astiningsih）因涉嫌加入IS，於2月22日遭台灣遣返回雅加達。她一抵達雅加達國際機場，就遭印尼警方反恐特種部隊88特別分隊逮捕，並押送往警方相關單位偵訊。

移民局發言人阿貢（Agung Sampurno）認為，台灣向來不是激進穆斯林的據點，根據移民局過往處理相關案例的經驗，涉及加入IS的印尼移工大部分都是在中東地區工作，台灣出現印尼移工涉嫌加入IS，很不尋常。

阿貢說，正因為此案例並不尋常，所以印尼警方反恐特種部隊88特別分隊才會主動偵辦，設法獲得更多資訊。

事實上，很多涉及IS活動的印尼移工在印尼時沒有任何犯罪紀錄，就是一張白紙，也與恐怖組織搭不上邊，往往是到國外工作時，才接觸到激進思想。

印尼警察總部公關主任里旺托（Rikwanto）表示，在海外工作的印尼移工遭IS吸收並不罕見，像是警方就發現在馬來西亞有若干印尼移工涉及與IS有關的活動。

里旺托說，34歲的特莉在印尼沒有前科紀錄，調查人員在她的手機中發現一些激進的訊息，包括她很同情IS的處境，支持IS的做法等。

印尼警方認為，特莉是IS的同情者，很有可能成為激進主義分子。

值得注意的是，社群網站往往是印尼移工接觸到恐怖組織或激進思想的第一道來源。

移民官員向中央社記者表示，特莉的確是在台灣工作的女移工，但她過去無涉及lS的紀錄，她是在台灣接觸「臉書」後才接近IS。

此外，開放民主的社會，各種思想都能蓬勃發展，也是移工容易被IS吸收的原因之一。

印尼海外勞工安置暨保護局局長瓦希德（Nusron Wahid）曾表示，亞太地區的民主國家，像是南韓、日本、台灣及香港的印尼移工容易成為IS吸收的目標，加入IS。

瓦希德分析，這些亞太地區國家相當民主，任何思想都可以自由發展，印尼移工容易受到IS的影響。在沙烏地阿拉伯，由於不允許印尼移工出門，反而不容易受到影響。

他舉例，在香港和台灣，有一些印尼移工在身上配戴IS的象徵裝飾物。

印尼伊斯蘭最大組織伊斯蘭教士聯合會女青年委員會主管一行人日前赴台訪問，對於女移工因涉及IS遭台灣遣返一事認為，加強移工的法律教育及宗教關懷，減少她們在異國工作的壓力及思鄉之苦，有助避免衍生諸多問題。

伊斯蘭教士聯合會多次派穆斯林教長赴台講座，透過宗教關懷撫慰印尼移工思鄉、工作問題或生活適應等情緒，避免誤信極端穆斯林教義或受IS宣傳所吸引而誤入歧途。

台灣外籍勞動者發展協會理事長徐瑞希指出，伊斯蘭教士聯合會台灣分會發現在台灣的極端伊斯蘭分子的確有快速發展的情況，今年將加強對印尼移工的連繫及服務。

她說，首先宣導的是印尼女移工外出時避免全身穿著黑色衣袍，特別是不要蒙臉，以免引起台灣人不必要的恐懼，畢竟在印尼的伊斯蘭教義也未規定如此穿著。

即使傳出有移工涉嫌加入IS的案例，不過，印尼警方呼籲所有在台灣的印尼移工及雇主都要保持冷靜，台、印尼警方保持密切聯繫，並密切監控可疑人士及情勢發展，採取果斷行動對付恐怖主義。1060304

(中央社)