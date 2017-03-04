騎士飆25記三分彈 創NBA例行賽單場紀錄

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美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天飆進25顆三分球，打破例行賽紀錄，終場以135比130在亞特蘭大作客打敗老鷹。

法新社報導，從老鷹來到騎士的柯佛（Kyle Korver）在比賽剩下1分17秒時，投進創紀錄的三分球，對老鷹第4節的強力反彈還以顏色。

上季總冠軍騎士下半場一度最多領先25分，但老鷹在終場前1分32秒時，大將米爾塞普（Paul Millsap）的上籃得分將比數追到只差1分。

柯佛也不甘示弱，投進他今晚個人的第3顆三分球，助騎士挺住戰局。

騎士後衛厄文（Kyrie Irving）狂砍43分，三分球8投5中；「雷霸龍」詹姆斯（LeBron James）挹注38分，三分球10投6中。（譯者：中央社陳昱婷）1060304

(中央社)