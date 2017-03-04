雄中自衛隊出巡 陳仁悲傳承大愛精神

70年前的3月4日，二二八事件蔓延，高雄中學組自衛隊保護同胞手足，不分本、外省籍。昔日自衛隊副隊長陳仁悲今天帶領學弟妹循著舊路徑重返車站並傳承大愛精神。

在高雄車站，90歲高齡的陳仁悲為年輕學生授旗披值星背帶，將昔日無私大愛、使命和情懷傳承下去，盼社會有愛、勇氣與包容。

陳仁悲在活動結束後受訪表示「活動很有意義」、「令人感動」。

二二八紀念日已過，由高雄市議員蕭永達和扶輪社發起的「英雄返校、雄中自衛隊出巡」活動今天登場，是在紀念雄中結合雄女和雄工等學生在70年前的今天成立自衛隊，保護校園及社會遭被迫害的同胞。

出席活動的高雄市副市長許立明表示，二二八事件造成全台騷動，人民不安，雄中自衛隊不僅保護本省人也保護外省人，無私大愛的精神是值得後輩晚生一輩子守護的精神。

活動在雄中彈孔磚牆前會師，陳仁悲回憶當時衛隊與占領車站影響物資輸運的政府軍斡旋談判未果，學生挺身保護承擔起保衛與收容遭攻擊同胞的責任，他說70年後的這個活動很令他動容。

發起自衛隊出巡活動的前雄中校友會長段志憲表示，盼活動激勵與反省社會公義和平的普世價值。

活動有數百人參加，有雄中、雄女儀隊及雄工、雄商學生代表數百人，出巡隊伍從雄中出發，徒步前進到高雄火車站願景館。

陳仁悲搭乘吉普車，沿路與民眾揮手接受英雄式歡迎，同時在高雄車站的儀式中為青年代表授旗披上值星背帶，將自衛隊的使命與情懷傳承給後輩，現場並一致向自衛隊成員顏再策殉難英靈致敬，悲烈的歷史場景，感動了很多參與的學子與民眾，活動別具意義。1060304

(中央社)