4架F-22在澳洲上空編隊飛行

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4架F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor），2日在澳洲丁達爾（Tindall）空軍基地上空編隊飛行。

根據美軍太平洋司令部（PACOM）發布的圖檔資料，4架在澳洲丁達爾基地上空編隊飛行的F-22匿蹤戰機，由第90戰機中隊（90th Fighter Squadron）的飛行員執飛。

美國空軍在澳洲部署約12架的F-22，這是依據美國與澳洲之間的「加強空中合作倡議」（Enhanced Air Cooperation Initiative），完成的部署。

這項倡議符合兩國在2014年簽署的「軍力部署協議」（Force Posture Agreement），主要是規範雙方聯合演習，以及美國海空軍部署等規定。1060304

(中央社)