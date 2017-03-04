陸戰隊虐狗兩軍人 人評會決議汰除

我要評比

海軍陸戰隊去年爆發虐狗事件引起軒然大波，陸戰隊今天表示，涉案3人中有兩名志願役，陳姓中士班長與張姓一兵去年底考績被打丙後，今年單位在2月召開人評會，決議汰除兩人。

海軍陸戰隊指揮部今天表示，防空警衛群陳姓中士及張姓士兵兩人，於去年涉虐狗事件，陸戰隊依刑懲併行原則移送法辦，並分別核予記大過以上處份，民國105年考績均評列為「丙上」。

陸戰隊表示，該單位已於今年2月22日依「強化國軍志願役軍官士官及士兵考評具體作法」，召開不適服現役人事評議會審議，並立即就決議結果循程序辦理後續汰除作業。

陸戰隊表示，為強化各部隊紀律，將今年定為「清流年」，舉凡重大違法犯紀或損及軍譽者，一律秉持留優汰劣原則，嚴予考核汰除，確保單位純淨。1060304

(中央社)