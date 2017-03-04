金正男案北韓男嫌 大馬列禁入境黑名單

我要評比

金正男毒殺案中唯一遭逮捕的北韓人李正哲，昨天遭馬來西亞驅逐出境，大馬政府已將李正哲列入黑名單，禁止他再入境。

李正哲（Ri Jong Chol，譯音）今天凌晨3時在北韓駐北京大使館前召開記者會，他仍為自己喊冤，同時控訴被大馬威脅認罪。

大馬媒體「星洲網」引述馬來西亞副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）的話說，李正哲已被列入黑名單，禁止踏入大馬。

大馬全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid AbuBakar）說，警方決定釋放李正哲，並非屈服於任何政治或外交壓力，但警方對缺乏證據證明李正哲涉案感到失望。

李正哲因拘留期滿，沒有足夠起訴證據而獲釋，大馬警方隨即轉交移民局將他驅逐出境。

李正哲預計今天轉搭高麗航空從北京飛往平壤。不過，他的妻子和兒女並未隨同返回北韓。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男13日在吉隆坡第2國際機場遇害，大馬警方仍積極追緝其他在逃嫌疑人。1060304

(中央社)