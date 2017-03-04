澎湖千人植樹 營造美麗休憩園區

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4日有千人在澎湖休憩園區植下千株苗木，行政院南服中心報行長黃義佑（中左）、屏東林管處長張偉顗（中右）等人也親植福木苗木。中央社 106年3月4日

4日有千人在澎湖休憩園區植下千株苗木，讓園區除了綠木扶疏外，還有美麗的花海，成為民眾最佳的休憩運動場所。中央社 106年3月4日

4日有千人在澎湖休憩園區植下千株苗木，澎湖縣長陳光復（圖）等人親植福木苗木，而園區除了綠木扶疏外，還有美麗的花海，成為民眾最佳的休憩運動場所。中央社 106年3月4日

今天有千人在澎湖休憩園區植下千株苗木，讓園區除了綠木扶疏外，還有美麗的花海，成為民眾最佳的休憩運動場所。

澎湖縣政府與屏東林管處共同舉辦的「植樹護林、守護臺灣」澎湖景觀再造、最美海灣植樹活動，今天在休憩園區舉行，千餘位大小民眾在烈日下合力種下了1265株苗木，現場還提供有小葉南洋杉、白水木、變葉木、雪茄花、羅漢松和百里香等9600株各式苗木，供民眾索取，一起來植樹，美化家園。

澎湖縣長陳光復、行政院南服中心報行長黃義佑、屏東林管處長張偉顗、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、蘇陳繡色和馬公市長葉竹林、澎部政戰副主任朱蕙芳等地方各界軍政首長民代也都親植福木，讓澎湖更低碳、綠美化的島嶼。

林務局屏東林管處長張偉顗表示，林務局自80年成立造林工作隊，26年來在澎湖造林新植、綠美化面積達2221公頃，相當於88座大安森林公園的目標，100年起低碳島200公頃目標，也完成206公頃，今年除了持續造林外，也推出有社區造林綠美化，只要社區提出申請，最高可獲8萬元補助。

行政院南部服務中心執行長黃義佑表示，澎湖推有美麗的海洋生態景觀，但很欠樹，未來更需要中央的重視，協助造林綠美化，讓澎湖成為一處國際水準的地方。

縣長陳光復與議長劉陳昭玲感謝林務局20餘年來投入澎湖的造林，讓休憩園區成為澎湖縣民最佳的休閒運動場所，表示感謝。1060304

(中央社)